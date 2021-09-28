РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) прошла массовая вакцинация сотрудников от гриппа, сообщил начальник службы охраны труда предприятия Валерий Кирпиченко.

«Прививка от сезонного вируса проводилась вакциной «Совингрипп». Вакцинация будет продолжена», - сказал Кирпиченко.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции иммунизация против гриппа актуальна как никогда. Прививаться против гриппа рекомендуют каждый год, так как состав вакцин обновляют с учетом изменчивости вирусов гриппа и актуальности их циркуляции. В текущем году, например, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в составе вакцин изменились два штамма вируса гриппа А, которых ранее в популяции не было.

При этом важно поставить прививку в максимально короткие сроки до начала эпидемсезона ОРВИ и гриппа. Вместе с тем в один день делать прививку от гриппа и COVID-19 нельзя, между вакцинациями должен пройти месяц.

Инженеры-конструкторы научно-исследовательского отдела по разработке стрелкового вооружения Алексей Столпер и Иван Кухтинов считают, что организация вакцинации на территории предприятия – своевременная мера для сохранения здоровья сотрудников института. Этим руководство демонстрирует сознательный подход к вопросам охраны труда, обеспечивает бесперебойный рабочий процесс в течение всего зимнего периода.

«Совигрипп» – отечественная противогриппозная вакцина, выпущенная в 2013 году. Ее производителем является российская компания «Микроген». Препарат полностью производится на отечественном предприятии, компоненты из-за рубежа не закупаются.

Прививка «Совигрипп» эффективна в 80–90% случаев. Иммунитет формируется к 14 дню и длится 7–9 месяцев. Вакцина бесплатна, так как входит в прививочный календарь.