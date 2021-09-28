РИАМО - 28 сен. В Москве за сутки выздоровели 1886 граждан после лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных в городе выросло до 1 485 862, сообщает столичный оперштаб.

За сутки госпитализирован 971 человек, на ИВЛ в больницах на данный момент находятся 347 пациентов. Выявлен 2541 новый случай заболевания.

Также за сутки умерло 63 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в Москве зафиксировано 28 853 летальных исхода.

За время пандемии число выявленных случаев в Москве составило 1 626 918.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

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