РИАМО - 28 сен. Команда «Надмозги» из Подмосковья стала победителем в кейсе «Добро детям» от министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области в 6-м полуфинале третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

142 команды на протяжении 48 часов занимались решением кейсов Lifetech. Анализ данных, блокчейн, веб разработка, цифровая трансформация и мобильная разработка — этим задачам посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса была определена 21 команда-победитель, цифровые решения которых позволят значительно улучшить качество жизни россиян.

«Этот хакатон показал отличные результаты: 3363 зарегистрированных участника, 18 региональных площадок, 67 регионов, 7 кейсовых заданий, 150 наставников, 101 команда на этапе защиты. <...> Хотелось бы также отдельно отметить, что над кейсом «Добро детям», который посвящен разработке социального маркетплейса помощи воспитанникам детских домов, работает участник, который сам рос в детском доме», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках кейса «Добро детям» от министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам хакатона предложили разработать социальный маркетплейс, который выступит площадкой для объединения тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто может ее оказать.

Сейчас в российских детдомах воспитывается около 40 тыс. детей-сирот. Многие выпускники детских домов не могут найти свое место в жизни, поэтому социальная адаптация детей с первых дней пребывания в детском доме является одной из важнейших общественных задач.

Сергей Дмитриев, Иван Аминов, Илья Клименко, Ярослав Паламарчук и Карим Думчев из команды «Надмозги» создали платформу, помогающую воспитанникам детских домов стать счастливее. Решением стал социальный маркетплейс, выступающий связующим звеном между воспитанниками, детскими домами, волонтерами, спонсорами, площадками проведения мероприятий и администрацией регионального и федерального уровней.

В социальном маркетплейсе можно быстро и эффективно организовывать мероприятия, аккумулировать желания детей и делать все возможное для их исполнения. Участники команды изучили запросы воспитанников детских домов, провели анализ рынка и подумали над тем, как мотивировать людей помогать, поэтому на концептуальном уровне система проработана очень глубоко и подробно.