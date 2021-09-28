РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Напор холодной воды может снизиться в домах ряда микрорайонов подмосковной Балашихи во вторник из-за промывки водопроводных сетей, а также работ на насосной водопроводной станции (ВНС), сообщается на официальном сайте Балашихинского водоканала.

С 09:30 и до окончания работ проводится плановая промывка водопроводных сетей в микрорайоне Саввино на улицах: Аллейной, в домах №№3, 4, 5, 6, 7, 15; Фабричной, в домах №№2, 3, 4, 5, 6 и 8; Ленина, в домах №№1к. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 31. В связи с проведением работ возможно временное изменение органолептических показателей воды, а также понижение давления холодной воды.

Кроме того, во вторник в связи с переврезкой абонентов во вновь построенный водопровод Ду= 300 мм возможно временное изменение органолептических показателей, а также понижение давления холодной воды в микрорайонах: Керамик, на улицах Заводская, Керамическая, Больничный проезд, Свободы, Железнодорожная, Носовихинское шоссе; Ольгино, на улицах Граничная, Ляхова, Жилгородок, Главная, Некрасова дом 1, Шестая, а также в жилых домах частного сектора по улице Шестая.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.