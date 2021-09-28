РИАМО - 28 сен. 44-летняя жительница Коломны обратилась в полицию с заявлением об угоне ее иномарки стоимостью 350 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Как пояснила владелица авто, машина была припаркован в переулке Брусенский. В результате оперативно–разыскных мероприятий правоохранители установили и задержали 49-летнего местного жителя.

Оказалось, что он проник в машину через открытое окно. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.