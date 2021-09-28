РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. Жителям подмосковного Щелкова напомнили о профилактике гриппа и необходимости делать вакцинацию для защиты организма, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

В осенний период возрастает заболеваемость гриппом, самым надежным способом профилактики болезни является вакцинация. Сделать прививку можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Для удобства жителей запущен сайт privivka.mz.mosreg.ru с интерактивной картой мобильных пунктов вакцинации от гриппа.

Прививку против гриппа можно делать спустя месяц после прививки от Covid-19.