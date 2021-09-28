РИАМО - 28 сен. Летом в столичном районе Зюзино ввели в эксплуатацию два новых дома по программе реновации, связанной с программой благоустройства городской среды «Мой район». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Благодаря взаимосвязи проектов на территории Зюзина озеленили дворы, установили фонтаны, провели ремонт дорог и тротуаров и построили около 35 различных площадок для отдыха, спорта и игр.

«В районе Зюзино летом введены в эксплуатацию два дома – на улице Каховка, д. 23, к. 5 и Малая Юшуньская, д. 10, к. 2. Указанные дома планируется передать под заселение до конца текущего года. Площадь прилегающих к домам благоустроенных территорий составляет 4,1 тыс. кв. м», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жилая застройка по программе реновации предусматривает создание комфортных, благоустроенных общественных пространств. Создаются спортивные ядра, проводится озеленение и благоустройство дворов. Таким образом, все жители района, а не только участники программы реновации, получают обновленную городскую среду.

«На территории района Зюзино в рамках программы благоустройства 2021 года выполнено комплексное благоустройство территории кварталов 8, 11, 15 от Чонгарского бульвара до Нахимовского проспекта с обустройством пешеходных маршрутов к станциям метро. Общая площадь территории – 45,9 га», – рассказал префект Юго-Западного административного округа Олег Волков.

Он отметил, что работы охватывали 36 дворов, территории 2 образовательных организаций и 4 сквера.

Масштабное благоустройство

В районе проведена реконструкция 20 детских и 7 спортивных площадок, обустроено 8 площадок тихого отдыха, появились 2 фонтана, выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров, устройство дорожно-тропиночных сетей из асфальтобетонного покрытия с нормативной шириной для обеспечения беспрепятственного и комфортного передвижения пешеходов.

Также был обновлен Черноморский бульвар от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Здесь создано несколько рекреационных зон, в том числе для детей, молодежи, пожилых жителей. Украшением обновленного бульвара стал фонтан, стилизованный под шхуну.

Помимо работ, проводимых окружными службами, департаментом капитального ремонта города Москвы, в рамках программы «От дома до дома» выполняется благоустройство Чонгарского бульвара. Кроме того, департаментом капремонта Москвы совместно со столичным департаментом строительства ведутся работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территории возле строящихся станций метро «Зюзино» и «Каховская».

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в Зюзине для программы реновации подобрано 13 стартовых площадок мощностью более 140 тыс. кв. м. Всего по программе реновации предстоит расселить 182 жилых дома, где проживают 47,6 тыс. человек, что составляет почти 50% от общего количества проживающих жителей на территории района.

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