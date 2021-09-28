РИАМО - 28 сен. Более 4,3 млн туристов побывали в Московской области за июнь-август 2021 года, сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Наиболее востребованными среди туристов оказались Сергиево-Посадский округ, Коломна, Истра и Зарайск.

Все лето в гостиницах и отелях региона наблюдался ажиотажный спрос на заселение – почти 95% коллективных средств размещения были заполнены. Особой популярностью пользовались коттеджи для отдыха.

Туристический потенциал Подмосковья составляет около 20% от общего потенциала страны. В рейтинге регионов России по индексу развития турпотенциала Подмосковье также входит в пятерку лидеров.

С начала 2021 года Московскую область посетили свыше 10 млн туристов. За 2020 год в регионе побывали более 11 млн человек. Так, во время пандемии Подмосковье активно посещали москвичи, а у жителей России спросом пользовалась санаторно-курортная база области.

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