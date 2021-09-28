РИАМО - 28 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 2541 случай коронавируса, общее число случаев заболевания Covid-19 выросло до 1 626 918, сообщает оперштаб Москвы.

В столице пока не собираются вводить ограничения из-за роста новых случаев коронавируса.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк сообщал, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, кафе и других общественных местах города.

В России за сутки зарегистрировали 21 559 новых случаев коронавируса. Скончалось 852 пациента, после лечения выздоровели 17 368 человек.

Всего на сегодня в РФ выявлено 7 464 708 случаев Covid-19. За пандемию умер 205 531 человек, выздоровели 6 635 485 граждан.

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