РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска начали делать площадку для выгула и дрессировки собак, ее планируют запустить к середине октября, сообщает теротдел администрации округа.

Площадка расположена недалеко от районной котельной вблизи дома №2 на Флотском проезде. В настоящее время подготовлено основание площадки и установлено ограждение. Заказаны малые формы для дрессировки собак, их планируют поставить из города Киров до конца сентября. К середине октября площадка будет функционировать. На ней также установят лавочки для владельцев животных и урны для мусора.

Инициативу создания площадки поддержал и реализует депутат горсовета от микрорайона Кузнечики Евгений Исаев.