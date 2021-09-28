РИАМО - 28 сен. Количество случаев бешенства животных в Подмосковье уменьшилось на 75% с начала 2021 года по сравнению с показателями минувшего года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всемирный День против бешенства ежегодно отмечается 28 сентября. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям.

«В Подмосковье ситуация по бешенству благоприятная, так как ведется эффективная борьба с бешенством у собак и диких животных. Повышена доступность лечения и помощи. В текущем году зарегистрировано 17 случаев бешенства животных в 9 муниципалитетах. Это на 75% меньше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 67 случаев в 21 муниципальном образовании», — сказал Воскресенский.

Бешенство является смертельно опасной болезнью, которая передается от животных людям при укусах или царапинах. Источником вируса являются как дикие, так и домашние животные. Снижению заболеваемости в регионе способствуют меры по профилактике и борьбе с бешенством, активно проводимые ветеринарами.



«Объем капиталовложений в вакцинацию собак, мониторинг заболеваемости и работа систем ветеринарных клиник в Подмосковье организованы на высоком уровне. Сегодня в местах обитания диких плотоядных животных разложено более 800 тыс. доз оральной вакцины. Также провакцинировано порядка 390 тыс. мелких домашних животных и 65 тыс. с/х животных», — рассказал министр.

Сегодня в области реализуется инновационная система профилактики бешенства. Две трети доз из запланированной вакцины раскладывается посредством малой авиации. Также реализуется программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» на территории округов в отношении бездомных животных. В очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел хищных диких зверей.

Кроме того, на территории региона проводится систематическая разъяснительная работа с населением об опасности заболевания бешенством и необходимости обязательной вакцинации домашних животных.



«Необходимо отметить и организованную работу выездных бригад ветеринарных специалистов для проведения вакцинации животных против бешенства во всех населенных пунктах Московской области», — заключил Воскресенский.