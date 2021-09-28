РИАМО - 28 сен. Благоустройство сквера имени Антона Чехова завершилось в районе Люблино на юго-востоке столицы. Прогулочные маршруты зеленой зоны оформили цитатами писателей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сквер находится между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами. Его центральную аллею, на которой расположен бюст Чехова, обновили.

Рабочие провели реконструкцию детской и спортивной площадок, обновили зону с декоративным мостиком и качелями, где могут сделать красочные фотографии молодожены.

В рамках озеленения территории в сквере высадили новые деревья и кустарники, восстановили газоны, обустроили цветники и сделали живую изгородь. По периметру площадки установили новые опоры освещения.

В дальнейшем центральную аллею украсят деревянные фигуры. Здесь можно будет увидеть героев произведений Чехова «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия».