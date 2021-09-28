РИАМО - 28 сен. Суд поддержал решение УФАС Подмосковья о внесении сведений в отношении ООО Научно-внедренческое предприятие «ДиаМет» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ранее ГБУ МО «Мосавтодор» сообщило в антимонопольное ведомство об уклонении фирмы от заключения контракта на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту оборудования автокранов и автогидроподъемников.

Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. «ДиаМет» обратилось в суд, так как было не согласно с данным решением.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и решения Московского областного УФАС.