РИАМО - 28 сен. Предписание, выданное подмосковному УФАС ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации», признано законным. Решение вынес арбитражный суд Московского округа, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Ранее в УФАС Подмосковья с жалобой обратилось ООО «Сибакадеммед». Общество выразило несогласие с решением военного госпиталя, как заказчика на электронном аукционе на поставку расходных материалов для рентгенохирургии.

Управление рассмотрело жалобу и признало ее обоснованной. Заказчику было выдано предписание, которое должно быть исполнено в обязательном порядке.

Заказчик с решением антимонопольной службы относительно нарушения закона о контрактной системе не согласился и обратился в суд. Однако суд в удовлетворении требований отказал.