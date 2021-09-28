РИАМО - 28 сен. Строгое соблюдение масочного режима является одним из условий эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Помимо защиты органов дыхания, необходимо помнить о социальной дистанции, сообщил РИАМО врач-терапевт Виктор Лишин.

Ранее столичные власти заявили, что усиливают контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и других общественных местах.

«В масочном режиме главное то, как люди к нему подходят. Не все носят маски правильно, некоторые носят одну и ту же маску по несколько недель, скручивают и кладут ее в карман. Это все нужно оставлять (масочный режим - ред). Я думаю, что к этому нужно подходить комплексно», — сказал Лишин.

Врач отметил, что носить медицинские маски нужно правильно. Также важно, чтобы средства индивидуальной защиты были выполнены качественно и продавались по доступным ценам.

Сдержать распространение вируса поможет и социальное дистанцирование. Так, Лишин уточнил, что патоген распространяется на 2 м от человека, а при чихании - уже на 5 м.​

Лишин добавил, что в прошлую волну заболеваемости Covid-19 не все люди ответственно подходили к соблюдению санитарных мер, так как не до конца понимали их важность или не знали, как это делать правильно. Поэтому, по мнению медика, необходимо продолжать просветительскую работу с населением, ведь четкое соблюдение антиковидных норм позволит справиться с пандемией.

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