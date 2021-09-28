Как подготовиться к выходу на пенсию по старости в Московской области

Возраст выхода на пенсию по старости
Федеральный закон №350-ФЗ от 3 октября 2018 года дал старт постепенному повышению общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости. Повышать пенсионный возраст будут постепенно до 2028 года. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. В 2021 году возраст отправляющегося на пенсию гражданина России достиг 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 года 6 месяцев для мужчин, поясняет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области права цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор».
В 2022 году пенсионерами станут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, достигнувшие возраста 56 лет 6 месяцев, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, в возрасте 61 года 6 месяцев. Следующие за ними по году рождения граждане России (женщины 1966-го и мужчины 1961-го годов рождения) выйдут на пенсию уже в 2024 году — в возрасте 58 и 63 лет соответственно.
Для Подмосковья никаких отдельных норм не существует, поскольку начисление пенсий регулирует федеральное (общероссийское) законодательство.
Условия выхода на пенсию по старости
Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы», добавила, что для получения страховой пенсии по старости нужно не только достичь определенного возраста, но и соблюсти ряд условий. Так, в 2021 году для получения пенсии нужно:
- иметь страховой стаж не менее 12 лет;
- иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не ниже 21.
ИПК зависит от размера выплат работодателя за сотрудника: чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов начисляют гражданину. Взносы работодателя пересчитывает в баллы государство. Также при расчете ИПК учитывают периоды ухода за детьми или инвалидами, военную службу по призыву.
К 2025 году нужно будет иметь не менее 30 ИПК и страховой стаж не менее 15 лет, чтобы получать страховую пенсию. Уточнить размер своего ИПК можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на портале «Госуслуги».
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Кто может выйти на пенсию досрочно
В ст. 8 закона «О страховых пенсиях» указано, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховую пенсию по старости могут назначать на 24 месяца раньше достижения возраста, который установлен с учетом переходных положений, но не ранее достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами. Например, мужчина 1960 года рождения с учетом законодательства выйдет на пенсию в 61 год 6 месяцев, но если на момент достижения 60 лет у него есть страховой стаж 42 года, то он сможет выйти на пенсию в 60 лет.
За два года до наступления пенсионного возраста могут выйти на пенсию лица, которые перестали работать из-за ликвидации организации или сокращения штата. Согласно ст. 32 закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в РФ», если в органах службы занятости таким лицам не могут подобрать работу, при этом стаж этих граждан составляет не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, им начислят пенсию. ИПК должен составлять не менее 21 балла по состоянию на 2021 год.
К тому же есть ряд граждан, которым положена досрочная пенсия ввиду особых условий труда. К ним относятся:
- подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах;
- работа на воздушных судах гражданской авиации;
- деятельность на лесозаготовках и лесосплавах;
- работа в шахтах;
- труд в МЧС;
- работа педагогов, врачей, артистов и т.п.
Для каждой категории установлены свои сроки стажа и возраст, с которого можно выйти на пенсию — для мужчин и женщин они чаще всего разнятся. Подробный перечень граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно, и условия оформления страховой пенсии по старости для них указаны в ст. 30-32 закона «О страховых пенсиях».
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Когда надо обратиться в пенсионный фонд
Лучше всего заранее обратиться по поводу начисления пенсии в свое территориальное отделение Пенсионного фонда России. Сделать это можно уже за два года до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.
Поэтому уже с начала следующего года юристы рекомендуют обратиться в ПФР гражданам, которые, согласно закону, выйдут на пенсию в 2024 году: к ним относятся женщины 1966-го и мужчины 1961-го годов рождения. Разумеется, в ПФР могут обратиться и граждане, которые выйдут на пенсию в текущем и в 2022 году.
Раннее обращение в ПФР обусловлено необходимостью проверить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах человека, поясняет Марчел Кырлан. В ходе работы сотрудники ПФР формируют макет пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, на основании которых и будут выплачивать пенсию. Если в ПФР упустили какие-то рабочие периоды гражданина, а подобное случается достаточно часто, у человека будет достаточно времени, чтобы собрать и предоставить дополнительные справки и документы.
А вот подать само заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии. При этом следует помнить, что пенсионные начисления производят только с момента подачи заявления. Возвратить часть средств, начисление которых будет упущено в связи с поздней подачей заявления, невозможно.
По словам эксперта, начать формировать пенсионное дело можно, например, и за полгода до выхода на пенсию, если гражданин уверен в корректности предоставленных им данных и в том, что все документы у него уже есть на руках, то есть ему не придется запрашивать архивные документы из уже не существующих организаций, в которых он трудился лет 20 назад.
Необходимые документы
Помимо заявления о назначении страховой пенсии по старости, потребуются следующие документы:
- паспорт;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 2002 года (выдается бывшим работодателем, организацией-правопреемником, архивной организацией);
- документы, подтверждающие стаж работы (трудовые договоры, справки от работодателей, выписки из приказов);
- документы об образовании;
- документы об инвалидности;
- документы об изменении фамилии, имени, отчества;
- документы о нетрудоспособных членах семьи;
- свидетельства о рождении детей.
Также могут понадобиться другие бумаги, особенно если гражданин выходит на пенсию досрочно: конкретный перечень документов лучше запросить в отделении ПФР. По словам юриста Алены Даниловой, на то, чтобы донести недостающие документы, гражданам дают три месяца.
Что делать, если не хватает пенсионных баллов
Если ИПК недостаточно высок, человек сможет рассчитывать только на социальную пенсию по старости (на 2021 год ее размер составляет 5796,76 рублей), но не на страховую, зависящую от стажа. В 2021 году возраст, с которого назначают социальную пенсию, составляет 61 год 6 месяцев для женщин и 66 лет 6 месяцев для мужчин: он на пять лет выше, чем возраст выхода на пенсию по старости.
Чтобы добрать необходимое количество пенсионных баллов, можно, во-первых, донабрать стаж, отработав нужный период времени.
Во-вторых, есть категории граждан, которые могут приобрести ИПК у ПФР, самостоятельно перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии, — они указаны в ст. 29 федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ (ред. от 26 мая 2021 года) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». К ним относятся:
- граждане Российской Федерации, работающие за пределами России, которые хотят внести в ПФР страховые взносы за себя;
- физические лица, готовые внести страховые взносы за другое физическое лицо, за которое не платит работодатель;
- индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся ИП;
- граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.
Чтобы самостоятельно уплачивать добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, гражданину нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением и заключить договор, рассказала Оксана Красовская. Размер взносов необходимо уточнять в ПФР. Подробнее о покупке баллов можно узнать на сайте ПФР.
Сроки рассмотрения заявления
Заявление об установлении пенсии рассматривает территориальный орган ПФР в течение десяти дней со дня его приема со всеми необходимыми документами либо в течение десяти дней со дня представления последнего недостающего документа. Сроки назначения страховых пенсий установлены в статье 22 федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Страховую пенсию по старости назначают бессрочно.
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Куда будет приходить пенсия
Пенсионные выплаты можно получить в отделениях «Почты России», на банковскую карту или вклад — все зависит от выбора гражданина. Необходимо учесть, что с 1 июля 2021 года банки начисляют пенсии только на карты «Мир».
Беззаявительное получение пенсии
Сейчас выйти на пенсию, не предоставляя никаких документов и заявлений, нельзя. Однако по словам юриста Алены Даниловой, официально приняты и опубликованы поправки в отдельные законы, которые дают ПФР право уже с 2022 года автоматически назначать пенсии по инвалидности и досрочные пенсии для безработных граждан, обратившихся в службу занятости. К тому же у ПФР появится обязанность раз в три года сообщать предпенсионерам о величине пенсионных накоплений, количестве баллов и размере будущей пенсии.
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