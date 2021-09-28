Как подготовиться к выходу на пенсию по старости в Московской области

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Лучше всего заранее обратиться по поводу начисления пенсии в свое территориальное отделение Пенсионного фонда России. Сделать это можно уже за два года до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

Поэтому уже с начала следующего года юристы рекомендуют обратиться в ПФР гражданам, которые, согласно закону, выйдут на пенсию в 2024 году: к ним относятся женщины 1966-го и мужчины 1961-го годов рождения. Разумеется, в ПФР могут обратиться и граждане, которые выйдут на пенсию в текущем и в 2022 году.

Раннее обращение в ПФР обусловлено необходимостью проверить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах человека, поясняет Марчел Кырлан. В ходе работы сотрудники ПФР формируют макет пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, на основании которых и будут выплачивать пенсию. Если в ПФР упустили какие-то рабочие периоды гражданина, а подобное случается достаточно часто, у человека будет достаточно времени, чтобы собрать и предоставить дополнительные справки и документы.

А вот подать само заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии. При этом следует помнить, что пенсионные начисления производят только с момента подачи заявления. Возвратить часть средств, начисление которых будет упущено в связи с поздней подачей заявления, невозможно.

По словам эксперта, начать формировать пенсионное дело можно, например, и за полгода до выхода на пенсию, если гражданин уверен в корректности предоставленных им данных и в том, что все документы у него уже есть на руках, то есть ему не придется запрашивать архивные документы из уже не существующих организаций, в которых он трудился лет 20 назад.

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