РИАМО - 28 сен. Сотрудники ФСБ России в рамках спецоперации задержали 48 подпольных оружейников, мероприятия проводились на территории 18 регионов страны. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Все задержанные причастны к переделке гражданского оружия в боевое, а также к его контрабанде.

Спецоперация проводилась в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском краев, а также Ростовской, Смоленской областях и других регионах.

По итогам оперативники изъяли 149 единиц отечественного и зарубежного оружия, включая автоматы и пистолеты-пулеметы, 27 кг взрывчатки, детонаторы, гранаты, патроны и другое. В результате пресечена работа 29 подпольных нелегальных мастерских.