РИАМО - 28 сен. Около 80 тыс. пожилых жителей Подмосковья являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие», который готовится отметить двухлетие с момента запуска, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В октябре губернаторскому проекту «Активное долголетие» исполняется 2 года. За время реализации проекта в Подмосковье открылось 63 клуба в 59 городских округах, проект охватил порядка 80 тыс. человек», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что сегодня в клубах доступны 19 направлений для занятий. Это различные виды спорта, скандинавская ходьба, творческие кружки и даже искусство фотографии.

«Проект пользуется большим спросом у представителей старшего поколения. Там участники находят единомышленников, интересно проводят время, учатся чему-то новому. Все занятия в рамках клуба проводятся бесплатно», – отметила зампред.

Она напомнила, что записаться в «Активное долголетие» могут все желающие пенсионеры. Для этого есть несколько способов: через бесплатное приложение «Соцсуслуги», в центре социального обслуживания по месту жительства или на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу клуба проекта «Активное долголетие» в Красногорске. Он отметил, что каждый год в проекте участвует все больше людей.