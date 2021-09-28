РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. Команда Домодедовского филиала АО одержала победу в III масштабных соревнованиях профессионального мастерства среди оперативно-ремонтного персонала филиалов компании, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



Состязания проходили в Ликино-Дулеве на территории Орехово-Зуевского производственного отделения Павлово-Посадского филиала АО «Мособлэнерго». Среди этапов обязательной была не только теоретическая часть, но и освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи; подключение передвижной дизельной электростанции; монтаж концевой муфты на кабельной линии; тушение пожара на трансформаторной подстанции.



Соревнования профессионального мастерства проводятся в АО «Мособлэнерго» с 2019 года. Охрана труда – приоритетное направление деятельности компании, поэтому идея о проведении соревнований реализована в качестве отработки необходимых практических навыков.