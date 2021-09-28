РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. Сотрудники ГИБДД Щелкова провели мероприятие, направленное на профилактику и снижение дорожного травматизма и напомнили водителям о соблюдении скоростного режима, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В рамках мероприятия автоинспекторы останавливали автомобили и напоминали водителям о необходимости соблюдать скоростной режим при управлении автомобилем. Также стражи правопорядка акцентировали внимание на недопущении управления автомобиля и мототранспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Водителям раздали тематические листовки с напоминаниями о соблюдении ПДД.