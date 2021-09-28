РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Сотрудники полиции задержали приезжего по подозрению в краже продуктов из магазина в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина, расположенного на Шоссе Энтузиастов. Он рассказал о краже из торгового зала продуктов питания. Сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен и задержан 43-летний житель Омска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.