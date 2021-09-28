РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Власти Подольска напомнили многодетным семьям о том, что они могут выбрать земельные участки, для этого нужно обязательно приходить на встречу в администрацию по приглашению, сообщает администрация округа.

Для ускорения обеспечения бесплатными земельными участками многодетных семей, стоящих в очереди, комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета еженедельно приглашает представителей многодетных семей для выбора земельных участков из утвержденного перечня.

Обращаться можно по понедельникам и четвергам с 10:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 4 (здание администрации), кабинет №352. Многодетные семьи приглашают на встречи в соответствии с очередностью согласно списку.

Подробную информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск по телефону: 8(496)769-41-98.

Приходить на встречи необходимо для того, чтобы очередь двигалась оперативно. Те, кто приходят на встречи, помогают своей семье и всем многодетным семьям Подольска.