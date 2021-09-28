РИАМО - 28 сен. Более 1,7 тыс. компаний оплачивают городские парковки в приложении «Парковки Москвы» с корпоративного счета. В сентябре подключились еще около 170 организаций, например, Райффайзенбанк. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Сервис позволяет компаниям подключать сотрудников к общему парковочному счету, контролировать расходы на парковку корпоративных авто, а также получать отчеты и документы для бухгалтерии.

В личном кабинете можно установить условия парковки для сотрудников. Например, сколько денег можно потратить за день или месяц на парковку, какой транспорт можно парковать с общего счета. Также можно установить, на какой территории и в какие дни можно парковаться за счет фирмы.

Кроме того, у компаний есть возможность покупать абонементы на уличные парковки, а также проверять полученные водителями штрафы или эвакуации машин.

Чтобы завести корпоративный парковочный счет, необходимо подключиться к личному кабинету юрлица на сайте parking.mos.ru. Для этого у организации обязательно должен быть профиль на госуслугах.

Сегодня сервисом уже пользуются Сбербанк, ВТБ, «Дикси», «Росгосстрах» и «Мегафон». Подробнее о подключении можно прочитать по ссылке: https://parking.mos.ru/about/209.