РИАМО - 28 сен. Около 90% победителей программы «Миллион призов» определились с тем, как потратить свои баллы. Примерно 220 тыс. победителей акции «Выбираем Вместе» активируют свои коды у партнеров проекта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в конкурсе разыграли 21 квартиру, 100 автомобилей и 250 тыс. баллов, равных 1 рублю.

Счастливчиков, ставших обладателями нового жилья приглашают 4 октября в 16:00 на встречу с организаторами акции, которая состоится в здании Московской торгово-промышленной палаты.

«Квартиры победителям будут предоставляться застройщиками — партнерами акции. Все квартиры находятся в Москве и являются однокомнатными. Недвижимость будет передаваться безвозмездно путем заключения договора дарения. Важно помнить: москвичам необходимо остерегаться мошенников и действовать исключительно согласно инструкциям на официальном сайте программы», — сказал председатель МТПП Владимир Платонов.

Раздача машин стартует с 15 октября, со всеми победителями свяжутся заранее.

Призовые баллы от 10 до 100 тыс. можно обменять на промокоды до 31 декабря и потратить до 1 апреля 2022 года. Отмечается, что популярностью у участников акции пользуются продуктовые магазины и одежды и обуви.

Также москвичи призовыми баллами пополняли транспортную карту «Тройка» и перечислили более 25 млн рублей на благотворительность.​