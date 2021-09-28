РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Во вторник в промзоне и частном секторе Подольска отключили электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации округа.

АО «Мособлэнерго» во вторник проводит плановое отключение электрической энергии по ряду адресов в городе Подольске. В том числе в промзоне на Домодедовском шоссе в домах №№27, 33, 3 в период времени с 9:00 до 15:00.

Электричества также не будет в период времени с 9:00 до 14:00 в частном секторе на улицах Ольховая, Коммунальная, Березовая, Березовом проезде, Красногвардейском бульваре.