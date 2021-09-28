РИАМО - 28 сен. С начала года в столице построено порядка 1,4 млн кв. м коммерческой недвижимости, что превышает плановые ожидания почти в 3 раза, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Опасения, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавируса, не оправдались – в столице сохраняется позитивный тренд на строительство коммерческой недвижимости. В этом году объемы строительства офисных и торговых центров, складов, гостиниц и корпусов промышленных предприятий превзошли плановые показатели», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 58 разных коммерческих объектов общей площадью около 1,4 млн «квадратов», при плане в 36 строений чуть более чем на 500 тыс. кв. м. За почти 9 месяцев в столицы построены 14 торговых центров, 16 гостиниц и апарт-отелей, 7 складских комплексов, 14 офисно-деловых центров и 7 промышленных объектов.

«Столичный рынок коммерческой недвижимости остается привлекательным для инвесторов. Уже сегодня инвесторы оформлены десятки разрешений на строительство таких объектов. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы объемы строительства коммерческой недвижимости будут только расти», – заявил Бочкарев.

Заммэра также подчеркнул, что строительство коммерческих объектов важно для создания комфортных условий жизни в городе и развития экономики столицы.

«Эти комплексы, расположенные в разных районах города, удовлетворяют потребность москвичей в магазинах или сервисных услугах. В тоже время это и рабочие места в шаговой доступности для тысяч людей. К тому же такие объекты генерируют налоговые отчисления в бюджет города», – пояснил глава Стройкомплекса.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве за 8 месяцев перевыполнили план по вводу недвижимости в эксплуатацию. Сегодня в столице введено 8,9 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,3 кв. м жилья.