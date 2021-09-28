РИАМО - 28 сен. Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится с 4 по 15 октября на 32 площадках города, на него зарегистрировались около 2 тыс. участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В соревнованиях могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья старше 14 лет. Заявки на участие уже подали 2027 человек, из них - 1085 школьников, 751 студент и 191 специалист. Главная цель соревнований – помочь молодым людям определиться с будущей профессией.

«Это всегда большой праздник профессионального мастерства. Уверен, что и в этом году чемпионат откроет новые возможности его участникам. А работодатели, которые всегда следят за успехами конкурсантов, смогут увидеть лучших в разных компетенциях и пригласить их в свою команду», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

В этом году конкурсанты могут опробовать свои силы в 81 компетенции. Среди них информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие. Оценивать мастерство участников будут представители крупных компаний.

Отборочный тур состоится на 32 различных площадках города. Финал проведут 15 ноября на ВДНХ. Участникам будут оказывать поддержку и помощь жители города и волонтеры. Победители городского этапа соревнований выступят на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве 16–18 ноября.​