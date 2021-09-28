РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 сен. Директор школы №2 имени Михайлова из Королева Оскар Латыпов развернул флаг города на вершине Арарата. Об этом написал сам Оскар Фаритович на своей станице в Instagram.

Путешествие к горе Арарат Оскар Латыпов начал 23 сентября. 27 сентября на вершине Арарата на высоте 5 165 метров над уровнем моря был развернут флаг Королева.

«27 сентября. Экспедиция на Арарат! Ветер 25 метров в секунду, лед, -15°С. Но мы сделали это, друзья! И еще попутно спасли человека. Тут просто экстрим», - написал Латыпов.

Восхождение на Арарат было посвящено году армянской культуры, фестивалю «Моя Армения», а также памяти учителя школы Светланы Аракелян.

Во время экспедиции одного из участников восхождения снесло ветром, было скользко от выпавшего снега. Вместе с другим участником они чуть было не погибли, но успели зацепиться за гору и их вытащили товарищи.

«Мы спустились, все живы», - заключил Латыпов.