РИАМО - 28 сен. Сжигание мусора и травы на садовых участках, дачах и землях около частных домов разрешается при условии соблюдения федеральных правил противопожарного режима, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактические беседы с собственниками участков, в которых разъясняют требования пожарной безопасности и разбирают риски возникновения пожаров.

Безопасное место

Так, согласно установленным правилам, сжигать мусор можно в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см, в диаметре углубление не должно превышать 1 м. Вместо ямы допускается использовать специально оборудованную площадку с металлической емкостью, например, бочкой или баком объемом не более 1 куб. м.

Копать ямы и устанавливать бочки для сжигания мусора разрешается на расстоянии не менее 5 м от ближайших построек. В радиусе 10 м от ямы, бочки или другой емкости не должно быть горючих материалов, сухих веток и листвы.

Чтобы в любой момент огонь можно было локализовать, рядом с ямой или емкостью для сжигания необходимо держать металлический лист. Его размер должен быть достаточным, чтобы накрыть бак сверху.

Кроме того, рядом с местом для разведения огня следует держать средства первичного пожаротушения: воду, лопату, песок. Они понадобятся, если искры пламени попадут на траву или кусты.

Важные запреты

Дачникам напомнили, что разведение открытого огня запрещается на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев, также нельзя использовать поврежденные емкости.

Кроме того, огонь под запретом, если на территории установили особый противопожарный режим, а также в случае сильного порывистого ветра.

В процессе использования открытого огня запрещается сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, за исключением тех, что используются для розжига. Нельзя бросать в огонь взрывоопасные вещества и материалы, а также изделия, которые при горении выделяют токсичные вещества.

Место горения должно быть под присмотром, пока огонь полностью не потухнет. После очаг необходимо засыпать землей или песком, также можно залить его водой.

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