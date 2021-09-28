РИАМО - 28 сен. Торгово-развлекательный комплекс «Атриум» на Земляном Валу могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима и несоблюдение санитарных мер, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

В ходе рейда выяснилось, что большое число посетителей ТЦ не носят маски. На кассах также обслуживают покупателей без средств защиты.

«Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — заявил Поповский.

ТЦ могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельности на срок до 90 суток.

ТРК «Атриум» был открыт в 2002 году. Это современный торговый комплекс со множеством магазинов и многоуровневой парковкой.

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