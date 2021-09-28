РИАМО - 28 сен. Торгово-развлекательный комплекс «Атриум» на Земляном Валу могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима и несоблюдение санитарных мер, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.
В ходе рейда выяснилось, что большое число посетителей ТЦ не носят маски. На кассах также обслуживают покупателей без средств защиты.
ТЦ могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельности на срок до 90 суток.
ТРК «Атриум» был открыт в 2002 году. Это современный торговый комплекс со множеством магазинов и многоуровневой парковкой.
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