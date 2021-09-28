РИАМО - 28 сен. Пешеходный переход в Пермском крае обрушился на дорогу из-за невнимательного водителя самосвала, в результате ЧП погибло 2 человека, сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошел рано утром в районе поселка Кукуштана на трассе Пермь – Екатеринбург.

Водитель грузовика MAN не опустил кузов и протаранил конструкцию наземного перехода, который упал на самосвал и машину «Газель». Оба водителя погибли на месте.

Сейчас участок федеральной трассы перекрыли в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Объехать место ДТП можно через Платошино и Кукуштан, а также через Осу в направлении Чернушки−Уинского. Водителей попросили воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.