РИАМО - 28 сен. Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для столичных компаний многоотраслевую бизнес-миссию в Дубае с 12 по 14 декабря в рамках Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». Там столичные экспортеры представят свою продукцию, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Прием заявок на участие в конкурсе идет до 5 октября включительно. Это можно сделать на сайте МЭЦ.

«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий — в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Конкурс должен был пройти ОАЭ в прошлом году. Но из-за распространения коронавируса его перенесли на год. Выставка начнет свою работу 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года.

Гости конкурса смогут посетить порядка 400 национальных и тематических павильонов. Также в рамках мероприятия пройдут бизнес-переговоры с потенциальными покупателями, будет обеспечены услуги переводчиков и информационное сопровождение.

Всемирная универсальная выставка — масштабная международная экспозиция, аккумулирующая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые 5 лет с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев.