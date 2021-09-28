РИАМО - 28 сен. Более 4 тыс. именных деревьев высадили участники семейно-экологического проекта «Наше дерево» на территории столичных парков с начала осени, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, данный проект появился несколько лет назад. За короткое время стал одним из самых популярных городских проектов.

«Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок – собственное именное дерево», – сказал Бирюков.

Он добавил, что всего в рамках проекта планируют высадить 8,5 тыс. деревьев до конца осени.

В столице высаживают 10-15–летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Речь идет о липе, сосне, дубе, клене, рябине и других деревьях.

«В 2019-2020 годах по заявкам горожан мы высадили более 7 тыс. деревьев на 27 парковых территориях столицы», – резюмировал заммэра.