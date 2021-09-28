РИАМО - 28 сен. Избранный депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что полузащитник подмосковного ФК «Химки» Денис Глушаков, включенный в сборную России, сможет усилить игру команды, даже выйдя на замену, сообщает ТАСС.

Ранее Глушаков вошел в итоговый список игроков, которые будут участвовать в составе национальной сборной в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

По словам Терюшкова, он не сомневался, что Глушаков попадет в основной состав команды.

«Он должен помочь в Казани, нужно набрать 6 очков с прямыми конкурентами — командами Словакии и Словении. Он показывает стабильную игру, с «Локомотивом» также показал высокий уровень», — сказал депутат.

По его словам, даже если спортсмен выйдет на замену, то точно сможет помочь сборной усилить игру.

Терюшков добавил, что у Глушакова есть опыт и мастерство, в сборной «не так много игроков такого уровня».

Денис Глушаков — российский футболист, центральный полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Химки». Чемпион России в составе «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.