РИАМО - 28 сен. В этом году павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает свое пятилетие. С момента открытия выставки ее посетило порядка 465 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За это время в павильоне провели 4,5 тыс. бесплатных экскурсий, а также 750 образовательных и отраслевых мероприятий.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отметил, что экспозиция павильона «Умный город» — это достижения цифровой Москвы, мегаполиса нового поколения. Здесь технологии служат человеку, а также делают его жизнь безопасной и комфортной.

«Экспозиция павильона полностью интерактивна: здесь нет плакатов и неподвижных объектов. Любую представленную в нем технологию можно протестировать на себе и в действии понять, как она работает и как может применяться», — подчеркнул Лысенко.

В павильоне представлены разнообразные цифровые решения, которые используются людьми ежедневно как на работе, так и на учебе. Они поделены на 12 интерактивных зон. Павильон представляет актуальные новинки транспорта, цифровой медицины и многое другое.