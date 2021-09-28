РИАМО - 28 сен. В подмосковной Балашихе полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в серии краж различных вещей из частных домов на сумму около 4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники отжимали окна и пробирались в дома, расположенные в микрорайоне Салтыковка. После этого преступники похищали оттуда ювелирные изделия, деньги и другие ценности.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых <...>. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Во время обыска в квартирах подозреваемых в Реутове и Люберцах полицейские нашли мобильные телефоны, сим-карты, строительные инструменты, ювелирные изделия, парфюмерию, сувенирный кортик и другие украденные предметы.

Молодые люди могут быть причастны к совершению трех краж на территории Балашихи. По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемых заключили под стражу.