РИАМО - 28 сен. Столичные власти одобрили строительство остановочного пункта на Киевском направлении МЖД в районе Очаково-Матвеевское на западе города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении ОАО «РЖД» земельного участка площадью порядка 0,1 га для развития Киевского направления.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что РЖД предоставят участок в аренду на 6 лет для размещения инфраструктурных объектов, необходимых для строительства четвертого главного пути на участке Москва-Сортировочная – Киевская – Апрелевка.

На выделенном участке планируется обустроить насыпь, станционный павильон, подъезд к нему, а также инженерные коммуникации. Сейчас рассматриваемый участок свободен от застройки.