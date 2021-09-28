РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. Четыре мобильных пункта вакцинации от гриппа работают в подмосковном Домодедове, они находятся в МФЦ, парке и двух торговых объектах, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Так, жители Домодедова могут сделать прививку в парке «Елочки» по выходным с 10:00 до 14:00. Мобильный прививочный пункт в МФЦ на Советской улице работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

В гипермаркете «Леруа Мерлен» можно вакцинироваться по пятницам с 17:00 до 19:00, в ТРЦ «Торговый квартал» - по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 17:00.

Также вакцинация населения проводится в городских поликлиниках.

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