РИАМО - 28 сен. «Турнир большого города» проходил в столице с 6 по 26 сентября, в нем приняли участие около 20 тыс. человек. Участники соревновались в 11 киберспортивных дисциплинах, а также в шашках и шахматах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам директора московского центра «Патриот.Спорт», организатора конкурса Марата Кучушева, соревнования по киберспорту сегодня очень популярны. Шахматы и шашки являются одними из самых массовых и любимых видов спорта в мире.

«У киберспортивных дисциплин и классических интеллектуальных игр много общего. Они развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, стратегическое мышление, учат быстро принимать решения. Именно поэтому возникла идея провести такой большой общий турнир», — сказал Кучушев.

Он отметил, что в соревнованиях приняли участие представители разных поколений. По его мнению, это помогает лучше понять друг друга и расширить круг общих интересов. Кроме того, онлайн трансляцию турнира посмотрело 800 тыс. пользователей.

Команды соревновались в играх World of Tanks Blitz, Brawl Stars, Mobile Legends: Bang Bang, Valorant, World of Tanks, Dota 2, Standoff 2.​