РИАМО - 28 сен. Пять улиц в Западном округе Москвы ждет благоустройство в формате «от дома до дома». Он подразумевает проведение капитального ремонта территории от фасадов зданий на одной стороне улицы до фасадов на другой стороне, сообщается на официальном сайте мэра города.

Работы проведут на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 Лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и участке Университетского проспекта от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта. Общая площадь обновляемой территории составляет порядка 60 га.

«Задача не только в том, чтобы отремонтировать дороги и привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность — установить новые светофоры, организовать островки безопасности и обустроить новые пешеходные переходы с контрастным освещением», - отметил замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

В рамках благоустройства будут установлены 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками. На дорогах и тротуарах обновят асфальтовое покрытие, оборудуют ливневую канализацию. Провода уберут под землю. Также предусмотрено обустройство газонов.

Кроме того, на Ломоносовском проспекте появится велодорожка и выделенная полоса для общественного транспорта. Количество парковок на Университетском проспекте увеличится до 85 машино-мест.

Улицы 50 Лет Октября и Наташи Ковшовой станут полноценными пешеходными зонами, а на Барвихинской улице приведут в порядок подходы к мемориалу — огневой точке времен Великой Отечественной войны.