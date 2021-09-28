РИАМО - 28 сен. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером прогнозируются пробки в 8 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент есть трудности в движении на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Нормальный трафик на Звенигородском шоссе, Ленинградском проспекте и Ленинском проспекте.

Движение транспорта в вечерний час пик может осложниться из-за дорожных работ на Волоколамском шоссе, МКАД, проспекте Мира, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.