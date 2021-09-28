РИАМО - 28 сен. Новый центр амбулаторной онкологической помощи, оборудованный современной техникой, открылся в столичной Боткинской больнице, его разместили в обновленном пятиэтажном здании на территории медицинского учреждения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, открытие центра стало важным мероприятием в рамках развития нового стандарта онкологической помощи москвичам.

«Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения — начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах», — добавила Ракова.

Планируется, что в онкоцентре будут проводить около 160 тыс. консультаций в год. Учреждение оснащено современным оборудованием, для пациентов доступны услуги специалистов разных профилей.

В центре имеется своя операционная, а также дневной стационар на 22 пациента, где можно проводить до 25 тыс. курсов химиотерапии ежегодно.​