РИАМО - 28 сен. В городском округе Ступино в семье Галкиных родился 10-й малыш. Рождение мальчика было зарегистрировано в Ступинском управлении ЗАГС на удаленном рабочем месте, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС Подмосковья.

Родители дали сыну имя Тимур.

Сотрудники Ступинского управления ЗАГС зарегистрировали рождение малыша и оказали комплекс услуг «Рождение ребенка». Они от всей души поздравили маму с рождением сына, вручили поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и пожелали малышу расти здоровым и счастливым.

В Московской области работает 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Как правило, перинатальные центры, в отличие от родильных домов, принимают на роды пациенток с высокой группой риска, с любыми самыми сложными случаями и ситуациями.