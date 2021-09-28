РИАМО - 28 сен. На московских дорогах началось тестирование комплексов с микрофонами, которые измеряют шум от автомобилей и мотоциклов. Специалисты ЦОДД установили один из таких комплексов в районе Чистых прудов, пишет газета «Коммерсант».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Мосгордуму внесли проект закона об увеличении в 10 раз штрафов за преднамеренное нарушение тишины со стороны автомобилистов. Комиссия Мосгордумы по законодательству 27 сентября поддержала внесение соответствующих поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины». Мосгордума рассмотрит поправки 29 сентября.

Замруководителя столичного Дептранса Андрей Корнеев рассказал, что новые камеры имеют четыре направленных в сторону проезжей части микрофона. Они размещены на Х-образном креплении. При этом прибор будет фиксировать не только звук, но также снимать фото и видео. Для работы в темное время суток у него предусмотрен инфракрасный датчик.

Глава управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов пояснил, что штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда авто или мотоцикла. Кроме этого, оно будет содержать информацию об уровне шума транспорта в различных точках во время движения.

По словам Карпова, к материалам приложат видеоролик и схему звуковых колебаний, чтобы водитель понял, где и как он превысил нормативный звуковой порог.

Новые комплексы будут размещать в местах, где жители чаще всего жалуются на шум от транспорта. В тестовом режиме один из них установлен в районе Чистых прудов.

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