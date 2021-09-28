РИАМО - 28 сен. Воспитанники Центра развития культуры и искусств «Дарование» и ученики Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева городского округа Коломна проведут концерт, посвященный Дню учителя, сообщает пресс-служба администрации округа.

Стать зрителем приглашаются все желающие.

Концерт состоится 5 октября, начало в 18:00. Местом проведения станет здание Коломенской филармонии, адрес: ул. Гражданская, д. 92.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования — отмечается в ряде стран постсоветского пространства в первое воскресенье октября. С 1965 по 1993 год День учителя в России также отмечался в первое воскресенье октября, а с 1994 года он отмечается 5 октября.