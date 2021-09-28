РИАМО - 28 сен. Энергетики ПАО «Россети Московский регион» установили 5 инновационных композитных опор воздушной линии 110 кВ на севере Подмосковья. Опытной площадкой выбраны Дмитровский, Талдомский городские округа и Клин, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Опоры из стеклопластикового композита высотой 28 м на четырех линиях 110 кВ и одной линии 35 кВ обеспечивают электроснабжение более 60 тыс. потребителей.

Основными преимуществами композитных опор линий электропередачи перед железобетонными и стальными аналогами специалисты называют срок эксплуатации более 60 лет и в 2,5 раза меньший вес конструкции.

Удобные в транспортировке к месту установки и сборки, они могут широко применяться в труднодоступной местности. Инновационные опоры устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и обеспечивают абсолютную электрическую изоляцию конструкций.

«Композитные опоры ЛЭП установлены на севере Подмосковья в рамках программы инновационного развития компании. Решение о целесообразности широкого применения новшества будет принято по результатам оценки их опытно-промышленной эксплуатации», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.