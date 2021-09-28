РИАМО - 28 сен. Российская столица заняла четвертую строчку в авторитетном рейтинге 100 лучших городов мира - The World‘s 100 Best Cities. Рейтинг учитывает туристическую привлекательность мегаполисов, их удобство для жизни, работы и бизнеса, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Лидерские позиции

Рейтинг составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy на основе статистики, отзывов предпринимателей, туристов и отраслевых профессионалов. В этом году лидерами стали Лондон, Париж и Нью-Йорк. После Москвы, на пятом месте расположился Дубай.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности, Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Составители рейтинга оценивали статистические показатели мегаполисов мира в 24 областях, сгруппированных в следующие категории: «Место», «Продукт», «Люди», «Экономическое процветание», «Досуг», «Продвижение».

Москва стала лидером в категории «Продукт» благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. В категории «Место» российская столица оказалась второй - аналитики учли высокий уровень безопасности и доступность качественных парков в Москве.

В категории «Досуг» Москва стала пятой, по уровню образования жителей она вошла в топ-3 наряду с Лондоном и Санкт-Петербургом, а по количеству хештегов в Instagram столица попала в первую десятку.

Подъем экономики

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в рейтинге этого года столица значительно укрепила свои позиции в группе показателей «Экономическое процветание», поднявшись с 64-го на 25-е место.

«Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения. Напомню, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас составляет 0,51%, что является минимальным показателем с апреля прошлого года», — сказал Ефимов.

Помимо прочего, Москва динамично развивается как международный технологический центр. В мегаполисе созданы все условия для создания и внедрения инновационных продуктов, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Благодаря программам правительства Москвы стартапы могут продвигать свои разработки при поддержке города и крупного бизнеса, тестировать их в условиях городской среды, а затем начать взаимодействие с партнерами и заказчиками. В дальнейшем наиболее перспективные технологии внедряются в инфраструктуру Москвы, делая город еще более инновационным и привлекательным для жителей и туристов», ― сказал Фурсин.

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