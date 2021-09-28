РИАМО - 28 сен. Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских проинспектировал михневскую баню. Важный объект социальной инфраструктуры не функционирует уже много лет, и пришло время восстановить его, сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Михнево проживают 12 тыс. человек, в летний период число жителей увеличивается вдвое за счет многочисленных дачников. Многие жители и гости поселка готовы воспользоваться услугами бани, но пока не имеют такой возможности.

«Муниципальная баня была построена в 1960 году и, как показала сегодняшняя проверка, сейчас находится в плачевном состоянии. Мы долго добивались того, чтобы этот объект включили в программу правительства Московской области «100 бань Подмосковья», и, наконец, эта цель достигнута. В октябре здесь стартует капитальный ремонт», — сказал Сергей Мужальских.

Строители починят кровлю, заменят систему отопления, проведут отделочные работы, монтаж электропроводки и системы водоснабжения. Ожидается, что уже к концу года все работы будут завершены.