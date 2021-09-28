РИАМО - 28 сен. Полиция задержала подозреваемого в серии краж автомобилей в городском округе Солнечногорск, по данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 56-летнего местного жителя о краже его иномарки в д. Чашниково. Сумма ущерба составила около 450 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний местный житель. Злоумышленник проник в автомобиль, вскрыв замок двери. Транспортное средство возвратили владельцу.

Установлена причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории округа. Общая сумма материального ущерба составила более 600 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.