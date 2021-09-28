РИАМО - 28 сен. В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику урожая. По традиции он отмечается в конце сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Организаторы подготовили для пенсионеров развлекательную программу. Сначала гости приняли участие в викторине, затем состоялся праздничный концерт с любимыми композициями.

В клубах проекта «Активное долголетие» в регионе занимаются более 75 тыс. человек. С 1 октября в них смогут приходить все жители старшего возраста без предварительной заявки. Зачислять будут автоматически по достижении женщинами 55 лет, мужчинами – 60 лет.

По просьбам участников в клубах будут доступны новые активности: занятия по кулинарному мастерству, командным видам спорта. Также для пожилых организуют лекции по финансовой грамотности.

Для посещения занятий «Активного долголетия» в помещениях нужно иметь справку о наличии антител к коронавирусу или справку о вакцинации. На базе клубов работают 40 прививочных пунктов, в которых уже прошли вакцинацию 37 тыс. человек.